Скончался итальянский футболист, перенесший инфаркт во время матча

БАКУ /Trend/ - Скончался полузащитник команды пятого дивизиона Италии «Кастельфиорентино» Маттиа Джани.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, 26-летний футболист умер в результате инфаркта, который он перенес во время матча.

Он потерял сознание на поле на 15-й минуте игры против «Ланчиотто Кампи». После того как врачи оказали первую помощь футболисту, его доставили в больницу Флоренции. Но спасти жизнь Маттиа Джани не удалось.

Отметим, что Маттиа Джани был воспитанником «Эмполи».

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