Лига Европы УЕФА: "Байер" и "Ливерпуль" сыграют в гостях

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится стадия 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в рамках ответных игр пройдут 4 матча.

Английские клубы попытаются взять реванш. "Ливерпуль" станет гостем "Аталанты", а "Вест Хэм" примет у себя "Байер".

"Рома" встретится с "Миланом" дома. "Бенфика" постарается сохранить свое преимущество в ответном матче в Марселе.

Отметим, что полуфинальные игры пройдут 2 и 9 мая.

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, ответные игры

18 апреля

23:00. "Рома" - "Милан"

Первая игра - 1:0

23:00. "Аталанта" - "Ливерпуль"

Первая игра – 3:0

23:00. "Вест Хэм" - "Байер"

Первая игра - 0:2

23:00. "Марсель" - "Бенфика".

Первая игра - 1:2

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