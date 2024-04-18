Лига Европы УЕФА: "Байер" и "Ливерпуль" сыграют в гостях

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится стадия 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, в рамках ответных игр пройдут 4 матча.
Английские клубы попытаются взять реванш. "Ливерпуль" станет гостем "Аталанты", а "Вест Хэм" примет у себя "Байер".
"Рома" встретится с "Миланом" дома. "Бенфика" постарается сохранить свое преимущество в ответном матче в Марселе.
Отметим, что полуфинальные игры пройдут 2 и 9 мая.
Лига Европы УЕФА
1/4 финала, ответные игры
18 апреля
23:00. "Рома" - "Милан"
Первая игра - 1:0
23:00. "Аталанта" - "Ливерпуль"
Первая игра – 3:0
23:00. "Вест Хэм" - "Байер"
Первая игра - 0:2
23:00. "Марсель" - "Бенфика".
Первая игра - 1:2
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