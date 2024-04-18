Внесена ясность в информацию о задержке пенсий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в некоторых социальных сетях и интернет-ресурсах о задержке пенсий за апрель, не отражает действительности. Никаких задержек в выплате пенсий нет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана Рашад Мехдили.

"Выплата пенсий за апрель по республике продолжается. 9 апреля были выплачены пенсии пенсионерам по Баку и Сумгайыту, а также в Абшеронском районе, а с 15 апреля - по отдельным районам республики.

В настоящее время продолжается выплата пенсий лицам, получающим пенсии на льготных условиях. Полное завершение финансирования намечено на 19 апреля. Тем самым будет завершена выплата пенсий за апрель", - отметил он.

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