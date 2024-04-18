УЕФА наказала "Барселону"

БАКУ /Trend/ - УЕФА объявила свое решение в связи с матчем "ПСЖ" - "Барселона", который проходил в рамках первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, дисциплинарный комитет УЕФА наказал испанский клуб.

Представитель Ла Лиги заплатит штраф в размере 32 тысяч евро из-за поведения болельщиков. Наложен условный запрет на продажу билетов на ближайший выездной матч "Барселоны". Испытательный срок составляет один год.

Отметим, что "Барселона", выигравшая на выезде 3:2, в ответной игре проиграла 1:4 и остановила борьбу.