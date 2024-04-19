Благодарю зрителей за поддержку на Кубке мира – азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде

БАКУ /Trend/ - Благодарю зрительскую аудиторию за поддержку, это мое первое выступление на Кубке мира по художественной гимнастике, организованном в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, азербайджанская спортсменка Камилла Сеидзаде.

"Сегодня программу с обручем выполнила хорошо, а вот в упражнении с мячом допустила ошибки. Надеюсь, завтра все пройдет гладко. Безусловно, на соревнованиях в Баку ощущаю огромную ответственность, я не хочу подвести своих тренеров, стремлюсь показать то, чему научилась за все это время. Моя задача выполнить программу спокойно, стабильно – как я это делаю на тренировках", - отметила гимнастка.

По словам Камиллы Сеидзаде, в гимнастике она равняется на азербайджанскую грацию Зохру Агамирову.

"Зохра Агамирова – спортсменка, из-за которой я полюбила художественную гимнастику, пришла в спорт", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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