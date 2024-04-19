БАКУ /Trend/ - Верховному Меджлису Нахчывана предоставлено новое право.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О медиа", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно документу, в соответствии со статьей 59.2 закона "О медиа" четко определен круг государственных органов (учреждений), которые могут быть субъектами печатных СМИ. Предлагаемые изменения предусматривают закрепление в законодательстве правовой основы статуса учредителя газеты "Шярг гапысы" Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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