Еще одна регулярная маршрутная линия в Баку передана BakuBus

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня пассажирские перевозки в Баку по регулярной маршрутной линии №33 будут осуществляться ООО "BakuBus".

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что эта линия охватит пассажирские перевозки по маршруту: станция метро "Дарнагюль" - улица Сулеймана Рустама (торговый центр "28 Mall").

"По регулярному внутригородскому маршруту №33 будут курсировать современные и комфортабельные автобусы, полностью отвечающие требованиям пассажирских перевозок. Стоимость проезда будет оплачиваться в безналичном порядке", - говорится в сообщении Агентства.

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