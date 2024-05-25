Пограничная застава "Алыкейханлы" сдана в пользование после капремонта

БАКУ /Trend/ - 24 мая на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была введена в эксплуатацию капитально отремонтированная пограничная застава "Алыкейханлы".

Об этом в субботу Trend сообщили в пресс-службе ГПС.

Было отмечено, что на мероприятии личному составу было передано поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Первый заместитель начальника ГПС - начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов ознакомился с условиями, созданными в административном здании пограничной заставы, осмотрел служебные квартиры.

Расположенные в административном здании пограничной заставы служебные помещения и жилые дома, оснащенные необходимым оборудованием, переданы в пользование личного состава.

В конце мероприятия были сделаны памятные фотографии и состоялся ужин в солдатской столовой с личным составом.

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