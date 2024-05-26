В Азербайджане впервые прошел Бакинский фестиваль скорости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые прошел Бакинский фестиваль скорости, совместно организованный Автомобильной федерацией страны, Caspian Event Organizers и операционной компанией «Бакинское городское кольцо».

Как сообщает Trend, в рамках фестиваля была организована автомобильная выставка c тест-драйвом автомобилей различных марок.

Зрители фестиваля с интересом встретили дрифт-шоу, где лучшие дрифт-пилоты продемонстрировали свое мастерство и навыки вождения в экстремальных условиях. Публике представилась возможность познакомиться с последними новинками ведущих производителей автомобильной промышленности.

Также была проведена гонка Legend Cars Challenge Baku, известная своими динамичными заездами, завоевавшими множество поклонников по всему миру. В ней приняли участие автомобили в классической американской стилистике 1930-40-х годов. Оснащенные мощными мотоциклетными двигателями Yamaha, эти автомобили отличаются быстротой и маневренностью.

Состоялись соревнования классических спортивных автомобилей на специально установленной трассе.

Победителем гонки Legend Cars Challenge Baku, прошедшей в условиях интересной и напряженной спортивной борьбы, стал Эльчин Гасанов. Мурад Гасанов занял второе, а Гюльгусейн Абдуллаев – третье место.

Затем состоялась церемония награждения победителей.

Призы победителям вручили президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, генеральный директор операционной компании «Бакинское городское кольцо» Магсуд Фарзуллаев и председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Отметим, что целью фестиваля является популяризация автоспорта в регионе, а также создание площадки для демонстрации последних достижений автомобильной индустрии.