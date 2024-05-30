FCHAIN ​​поддержала Гянджинский марафон (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Как известно, 26 мая 2024 года Министерство молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана провели массовый беговой марафон под лозунгом «Бежим вместе» в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» в историческом город Гянджа.

В возрастной категории 16+ участники из региона преодолели дистанцию ​​6 км, а остальные участники в возрастных категориях 18+, 40+, 50+, 60+ преодолели дистанцию ​​11 км.

7 сотрудников Financial Chain Corporation, одного из спонсоров марафона, с большим энтузиазмом приняли участие в марафоне.

Корпорация, всегда поддерживающая развитие спорта в стране, также выступила одним из спонсоров ультрамарафона Баку-Ханкенди.

Корпорация FCHAIN, глобальная консалтинговая компания прочно присутствующая в Азербайджане и 14 других странах, с гордостью поддерживает подобные инициативы, пропагандирующие здоровый и активный образ жизни.

Являясь официальным спонсором клуба Pro Sport Gymnastics, молодой и талантливой гимнастки Зулейхи Шабановой, активным участником спортивных мероприятий корпорация FCHAIN ​​подчеркивает важность баланса между работой и личной жизнью и подчеркивает значение спорта для поддержания здорового образа жизни.

Корпорация верит в инвестирование в молодежь, поскольку она представляет будущее, и это мнение отражается в их постоянной приверженности таким инициативам, как марафон. Поддержка корпорацией FCHAIN ​​развития спорта в стране воплощает видение и миссию компании по содействию более светлому, здоровому и успешному будущему для следующего поколения.