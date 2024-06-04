В освобожденных от оккупации селах Газаха на высоком уровне организованы охрана и защита госграницы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В освобожденных от оккупации селах Газахского района на высоком уровне осуществляются охрана и защита государственной границы.

Как сообщили Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, на высоком уровне осуществляются охрана и защита государственной границы на территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района, взятых под контроль ГПС в соответствии с поручением главы государства.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

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