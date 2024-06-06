В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст женщин

БАКУ /Trend/ - Согласно поправкам в закон "О трудовых пенсиях", внесенным в 2017 году, пенсионный возраст женщин будет продлен еще на 6 месяцев со следующего месяца.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Trend.

"Мы предлагаем ввести дифференцированный механизм в отношении пенсионного возраста и установить разницу между пенсионным возрастом мужчин и женщин. Было бы целесообразно, если бы женщины выходили на пенсию раньше, как в ряде развитых государств, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. Для начала важно, чтобы пенсионный возраст женщин был ниже, чем у мужчин, с точки зрения их социального обеспечения. В связи с этим ранее мы предлагали сохранить пенсионный возраст женщин в 63 года. Поскольку женщины больше нуждаются в социальном обеспечении, особенно в пожилом возрасте.

С другой стороны, официальная заработная плата мужчин примерно в 2 раза выше, чем у женщин. Это означает, что накопления по пенсионному капиталу у женщин относительно невелики. Поэтому мы предлагаем умножить эту сумму на специальный коэффициент при достижении женщиной пенсионного возраста. Если пенсионный капитал женщины составляет 40 тысяч манатов, то этот показатель может быть умножен на коэффициент 1,5. В данном случае пенсионный капитал составит 60 тысяч манатов. Мы считаем, что применение дифференцированного подхода с гендерной точки зрения на следующем этапе пенсионной реформы было бы желательно в контексте социального обеспечения", - отмечает Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!