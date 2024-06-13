В Университете ADA прошел "День выпускника" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 июня в Университете ADA прошел "День выпускника".

Как сообщает Trend, в мероприятии, в котором приняли участие около 700 выпускников Университета, окончивших его в этом году, приняли участие их родители, профессорско-преподавательский состав, представители партнерских структур и компаний, разделившие радость выпускников.

Мероприятие традиционно началось с парада флагов, отражающего интернациональный дух Университета ADA. Во время парада флагов иностранные студенты вынесли на сцену флаги своих стран, а затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В качестве ведущих мероприятия гостей приветствовали выпускники Университета ADA Джавид Шахмамедли и Кенуль Азизли. Они поделились с гостями самыми интересными воспоминаниями о динамичной, запоминающейся студенческой жизни в ADA, рассказали о ценности для выпускников полученного здесь образования. Выпускники выразили уверенность в том, что на следующем этапе образование, которое они получили в Университете АДА, станет их постоянной опорой в жизни, и пригласили на сцену проректора по академической работе Университета Элькина Нурмамедова.

Проректор Элькин Нурмамедов, говоря об успехах студентов и выпускников в течение академического года, который остался позади, сказал: "Этот 2023-24 учебный год был особенно знаменательным для Университета ADA. Так, в этом году бизнес-программы Университета ADA получили международную аккредитацию ACBSP. Это также год выпуска наших первых выпускников Школы ADA при Университете. Кроме того, ADA провожает первый выпускной класс двойной магистерской программы "Инженерная электрика и электроэнергетика", которую он представляет совместно с Университетом Джорджа Вашингтона. Также в этом году в Газахском центре Университета ADA мы провожаем первый выпускной класс по программам "Менеджмент в образовании" и "Организация и методика обучения и преподавания", представленных на азербайджанском языке".

В качестве специального гостя на церемонии перед выпускниками выступил с речью министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев: "Готовясь к проведению COP29, мы не только помогаем в важных переговорах, но и демонстрируем нашу приверженность лидерству в области климата. Это означает, что шаги, которые мы предпринимаем сегодня, приносят пользу будущим поколениям. Выпускники - неотъемлемая часть этого наследия".

Обращаясь к студентам, министр сказал, что важно использовать знания и навыки, полученные в Университете ADA, чтобы стать чемпионом "зеленого" мира, способствовать устойчивому развитию, участвовать в инициативах, которые сокращают углеродный след, и вдохновлять других присоединиться к этой важной миссии.

В завершение ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев в своем выступлении призвал выпускников внести свой вклад в развитие общества своими знаниями и навыками, превратить "обучение на протяжении всей жизни" в свой образ жизни. Отметив, что нынешний "День выпускника" совпал со знаменательным периодом - проведением Азербайджаном такого престижного мероприятия, как COP29, ректор Хафиз Пашаев, обращаясь к молодежи, призвал ее постоянно возвышать имя Азербайджана, еще больше укреплять нашу Победу своим вкладом, достойно нести звание выпускника Университета ADA и оставаться верными ценностям, которые они приобрели в этом учебном заведении.

Коснувшись текущих и будущих планов Университета ADA, ректор Хафиз Пашаев поделился с гостями новостью об учреждении Начальной школы ADA.

На церемонии также выступила Лейла Гасанова, выпускница-магистр Университета ADA, которая призвала молодежь применять полученные знания в решении климатических проблем.

После выступлений состоялись церемония вручения дипломов, а затем - художественная программа. Выпускники поздравили друг друга под звуки классической и современной музыки и сфотографировались на память.

Напомним, что в 2023-2024 учебном году 453 студента Университета ADA получили степень бакалавра, а 202 студента - магистра. Из выпускников по 16-ти специальностям, представленным на уровнях бакалавриата и магистратуры, 632 являются местными выпускниками, а 23 - иностранными.

Среди стран, которые представляют выпускники-иностранцы, Беларусь, Грузия, Индонезия, Иран, Мексика, Молдова, Мозамбик, Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация, Сейшельские острова, Судан, Таджикистан, Украина.

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