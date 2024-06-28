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В Лачин возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 28 июня 2024 07:11 (UTC +04:00)
В Лачин возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Trend, 28 июня очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращается еще 21 семья – 65 человек.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени обеспечено постоянное проживание 534 семей, или 1 971 человека в городе Лачин.

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