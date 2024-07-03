218 сотрудников Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу привлечены к ответственности

БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу с мая прошлого года успешно продолжает комплекс мер по противодействию коррупции и повышению прозрачности, соответствующую работу в области совершенствования нормативно-правовой базы.

Как сообщили Trend в Государственной службе, в результате проведенных служебных проверок были применены строгие дисциплинарные взыскания и другие меры в отношении 78 сотрудников в прошлом году, а в первом полугодии 2024 года - в отношении 140 сотрудников

Материалы, собранные касательно 22 человек по 15 фактам в 2023 году, 47 человек по 25 фактам в 2024 году были направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.

Отметим, что в связи с исполнением указа Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу" от 6 сентября 2023 года №2317, для принятия при медицинском освидетельствовании данных граждан одного из следующих решений: о годности к нестроевой действительной военной службе; о предоставлении отсрочки от призыва с признанием временно негодным к действительной военной службе по состоянию здоровья; о негодности к действительной военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время; о негодности к военной службе как в мирное время, так и во время войны, с 01.07.2024 года итоговое медицинское обследование граждан, призванных на срочную действительную военную службу, проводится Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения. Это даст еще более позитивные результаты в предупреждении случаев коррупции, обеспечении объективности и повышении прозрачности.

Эти мероприятия проводятся в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики об утверждении «Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы», требований и поручений, связанных с устранением факторов, способствующих коррупции.

Граждане, столкнувшиеся с коррупционным правонарушением и иным незаконным требованием в структуре службы, могут обратиться в Колл-центр 9100 или отправить электронное письмо на адрес [email protected].

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!