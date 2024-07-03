В Баку выросли цены на услуги такси

БАКУ /Trend/ - Цены на услуги такси в Баку выросли до 15 процентов.

По информации Trend, в связи с этим операторы такси направили уведомление водителям.

Так, рост цен связан с резким сокращением числа автомобилей, предоставляющих услуги такси. Согласно "Требованиям к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси", утвержденным постановлением Кабинета министров от 27 марта 2024 года и вступившим в силу с 1 июля 2024 года, запрещено оказывать услуги такси автомобилями, возраст которых превышает 15 лет. В соответствии с законодательством операторы такси вывели из системы автомобили, произведенные в 2008 году и ранее.

В ответ на запрос Trend в компании Uber Taxi заявили, что цены на поездки, забронированные в приложении, определяются рынком.

"На это оказывают влияние различные факторы, включая баланс спроса и предложения, а также затраты перевозчиков - цены на топливо, цены на автомобили и их техническое обслуживание и т. д. Сейчас ситуация на рынке меняется в связи с требованиями нового законодательства", - сообщили в компании.

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