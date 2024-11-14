Американское СМИ осудило группу конгрессменов США

БАКУ /Trend/ - Известный политолог и журналист, основатель и генеральный директор Центра дипломатии Дона Грасиа Рэйчел Авраам в статье "COP29 не должна быть политизирована" на сайте Ассоциации внешней политики со штаб-квартирой в Нью-Йорке осудила поддерживаемых армянской организацией ANCA основателя и сопредседателя армянской группы в Конгрессе США конгрессмена Фрэнка Паллоне и 60 членов Конгресса во главе с сенатором Эдом Марком за то, что они попросили госсекретаря Энтони Блинкена воспользоваться конференцией COP29, чтобы раскритиковать Азербайджан.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по делам диаспоры.

В статье отмечено, что тем самым конгрессмены и сенаторы призывают госсекретаря к осуждению одного из самых надежных союзников США на Южном Кавказе. Подчеркнуто, что Азербайджан полон решимости строить "зеленое" будущее для общего блага. Давление на Азербайджан противоречит интересам США в регионе и лишь наносит ущерб стратегическому сотрудничеству между Азербайджаном и США в таких критически важных вопросах, как проблема изменения климата. Своими действиями конгрессмены США пытаются политизировать важную конференцию, на которой международное сообщество будет искать решения проблемы изменения климата.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://foreignpolicyblogs.com/2024/11/05/cop29-should-not-be-politicized/

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!