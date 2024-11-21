Стало известно примерное число пенсионеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается около 1 миллиона 100 тысяч пенсионеров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на совместном заседании комитетов парламента по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения бюджетного конверта на следующий год.

Он отметил, что среднемесячный размер трудовых пенсий в 2024 году составит 494 маната, а в 2025 году прогнозируется в размере 531 маната.

"В 2025 году прогнозируется увеличение среднемесячного размера пенсии по возрасту с 527 манатов в текущем году до 569 манатов.

Как и в предыдущие годы, в текущем и последующие годы коэффициент замещения, то есть отношение среднемесячного размера пенсии к среднемесячному размеру заработной платы, составит 48,8 процента и 49,5 процента соответственно. Это будет соответствовать конвенции Международной организации труда "О минимальных нормах социального обеспечения", - добавил он.

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