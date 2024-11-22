Пограничники охраняют на территории несения службы также памятники культуры - Эльнур Абдуллаев

ГАЗАХ /Trend/ - Пограничники охраняют на территории несения службы также флору и фауну, памятники культуры.

Об этом сказал Trend военнослужащий Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана полковник-лейтенант Эльнур Абдуллаев во время медиатура, организованного на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Газах".

"К примеру, это также Государственный историко-культурный заповедник "Авей", перед которым мы находимся, древний памятник мирового значения. Этот заповедник находится в селе Даш Салахлы Газахского района. Заповедник охраняется как Пограничными войсками ГПС, так и министерством культуры. Высота, на которой мы сейчас находимся, называется "Субсаксыз", - сказал он.

Отметим, что Государственной пограничной службой организован медиатур на территорию службы отдельной пограничной дивизии "Газах" и пограничного отряда "Шамкир" Командования пограничных войск Азербайджана.

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