В рамках COP29 в Баку состоялись обсуждения по вопросам градостроительства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с рядом представителей правительств, посетивших Баку в рамках COP29.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, перспективы сотрудничества в сферах городского планирования, инфраструктуры и местного самоуправления были обсуждены на плодотворной встрече с министром жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии Нга Кор Мингом. Стороны рассмотрели новые возможности для более эффективной работы по этим сферам и совместные проекты устойчивого развития городов. Анар Гулиев отметил, что это сотрудничество окажет положительное влияние на деятельность Азербайджана и Малайзии в рассматриваемой сфере.

В ходе встречи с делегацией во главе с председателем Комитета архитектуры и строительства Республики Таджикистан Низомом Мирзозодой были обсуждены вопросы расширения обмена опытом между странами и реализации совместных проектов. Помимо модернизации и преобразования городов, гости проявили особый интерес к опыту Азербайджана по инновационным подходам в градостроении, обеспечивающим гармонию исторического наследия, современных решений и устойчивого развития.

Анар Гулиев также встретился с делегацией, возглавляемой профессором Чонг Кун Хи, председателем Центра пригодных для жизни городов министерства национального развития Сингапура. На встрече основное внимание было уделено обширному опыту Сингапура в подходе к созданию устойчивых и пригодных для жизни городов, экологическим решениям, передовым городским технологиям и цифровизации городского управления, а также перспективам сотрудничества. Стороны пригласили друг друга на Всемирный форум городского развития, который пройдет в Баку, и Всемирный саммит городов, который пройдет в Сингапуре.

Все три делегации, участвовавшие в Дне городского развития, организованном на COP29, выразили искренние поздравления с успешной организацией мероприятия, а также по случаю инициативы «Многосекторальные действия для устойчивых и здоровых городов» и создания Бакинской коалиции устойчивого развития