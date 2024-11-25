Азербайджан сохранил темпы экономического роста - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сохранил темпы экономического роста и еще больше укрепил свои позиции ведущего государства региона.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, в этом году наблюдаются значительные успехи в ключевых секторах экономики.

С.Гафарова отметила, что социальной сфере придается большое значение, улучшается благосостояние людей, повышаются заработная плата и пенсии.

"Обеспечивается доступность качественного здравоохранения и образования",- подчеркнула спикер парламента.

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