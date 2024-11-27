Из Германии реадмиссированы 37 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 26 ноября из Германии были реадмиссированы 37 граждан Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Государственной миграционной службе.

Согласно информации, процесс приема осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению проблем реадмиссируемых граждан, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!