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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ректора UNEC по совершенствованию образования в колледже (ФОТО)

Общество Материалы 29 ноября 2024 11:35 (UTC +04:00)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ректора UNEC по совершенствованию образования в колледже (ФОТО)
Фото: UNEC

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ/Trend/ - 29 ноября было отмечено 90-летие Финансово-экономического колледжа , действующего при UNEC.

На юбилейном мероприятии ректор UNEC , профессор Адалат Мурадов выступил с рядом предложений по совершенствованию образования в колледже:

1. Необходимо конкретизировать статус колледжа при UNEC. Мы высоко ценим тот факт, что Финансово-экономический колледж UNEC получил статус публичного юридического лица. Наряду с этим UNEC и действующий при нем колледж, также действует в статусе публичного юридического лица, что требует скорейшего внесения точности в Устав колледжа и UNEC.

2. Преобразование колледжей в структурную единицу университета, при котором действуют, может не только поднять заработную плату сотрудников колледжа до уровня университетской зарплаты, но и внести существенный вклад в образование колледжа за счет широкого использования потенциала университета.

3. Как и в университетах, переход на подушевное финансирование, может быть полезным.

4. Хотя существует механизм перевода кредитов между специальностями и учебными программами суббакалавриата и программами бакалавриата, желательно иметь единый подход к специальностям и учебным программам суббакалавриата и бакалавра.

5. Считаем целесообразным предоставить свободу подготовки специалистов в колледжах, действующих при университете на уровне суббакалавриата по всем специальностям, существующим в данном университете.

В последующие годы одной из приоритетных задач Финансово-экономического колледжа при UNEC является восстановление за короткое время деятельности существовавшего в Ходжалы филиала!

UNEC готов реализовать пилотный проект для радикального изменения образования в колледже.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ректора UNEC по совершенствованию образования в колледже (ФОТО)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ректора UNEC по совершенствованию образования в колледже (ФОТО)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ректора UNEC по совершенствованию образования в колледже (ФОТО)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ректора UNEC по совершенствованию образования в колледже (ФОТО)
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