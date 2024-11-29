В Азербайджане ужесточаются наказания за ущерб природе в результате неосторожного обращения с огнем

БАКУ /Trend/ - Ужесточаются штрафы за уничтожение или повреждение деревьев, кустарников или других зеленых насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или другими источниками повышенной опасности.

Как сообщает Trend, это отражено в новой статье, которую предлагается добавить в Уголовный кодекс, обсуждавшуюся сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно новой статье, за совершение данного деяния физическим лицам грозит штраф в размере от тысячи до тысячи двухсот манатов, должностным лицам - от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов.

Если уничтожение или повреждение деревьев, кустарников или других зеленых насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или другими источниками повышенной опасности было совершено с причинением значительного ущерба (в размере свыше пяти тысяч манатов, но не более двадцати тысяч манатов), будет налагаться штраф в двукратном размере нанесенного ущерба или применяться исправительные работы на срок до одного года, или ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Если эти деяния совершены с причинением ущерба в крупном размере (свыше двадцати тысяч манатов, но не более пятидесяти тысяч манатов), то будет налагаться штраф в 2-3-кратном размере нанесенного ущерба, либо применяться исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В то же время, если эти деяния совершены с причинением ущерба в особо крупном размере (на сумму свыше пятидесяти тысяч манатов), то будет налагаться штраф в 3-кратном размере ущерба, причиненного преступлением, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Согласно действующему законодательству, за уничтожение или повреждение лесов или деревьев или кустарников и других зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд, путем сжигания или иным общеопасным способом или в результате загрязнения вредными веществами, отходами, грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с применением штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч манатов или без применения штрафа.

Указанные деяния, совершенные с причинением крупного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с применением или без штрафа в размере от трех до семи тысяч манатов.

Согласно проекту, уничтожение или повреждение деревьев, кустарников или других зеленых насаждений путем сжигания или иным общеопасным способом или в результате загрязнения вредными веществами, отходами, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с наложением или без штрафа в 2-3-кратном размере ущерба, причиненного преступлением.

Эти деяния, совершенные с причинением ущерба в крупном размере (свыше двадцати тысяч манатов, но не более пятидесяти тысяч манатов), наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в трехкратной сумме ущерба, причиненного преступлением, или без штрафа.

При этом предусмотренные деяния, совершенные с причинением ущерба в особо крупном размере (сумма свыше пятидесяти тысяч манатов), наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в 3-4-кратном размере ущерба, причиненного преступлением, или без штрафа.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!