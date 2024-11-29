БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами в следующем году 29 января в Азербайджане будет нерабочим днем.

Как сообщает Trend, согласно решению Центральной избирательной комиссии, муниципальные выборы пройдут 29 января 2025 года.

Согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования не считается рабочим днем на территории, где проводятся выборы.

В соответствии с законом, 29 января 2025 года - среда - будет нерабочим днем.

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