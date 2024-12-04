Транспортно-транзитная сфера, современный подвижной состав, промышленная кооперация: как развиваются двусторонние отношения Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - В середине ноября в Баку состоялись переговоры премьер-министра Азербайджана Али Асадова с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Делегация из России прибыла в республику, чтобы принять участие в климатическом саммите COP29.

В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты сотрудничества Азербайджана и России, включая торгово-экономические связи, транспортную инфраструктуру и стратегическое партнёрство.

Переговоры проходили на фоне активного диалога между лидерами государств, в частности, после государственного визита президента России Владимира Путина в Баку, который, по словам Асадова, «придал хорошую динамику развитию двусторонних отношений».

«Россия – один из важных торговых партнёров Азербайджана. Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются поступательно. Судя по динамике роста взаимной торговли, в текущем году, можно предположить, будет зафиксирован новый рекорд. По итогам девяти месяцев товарооборот, по нашим цифрам, составил 3,5 млрд долларов», ‒ сообщил премьер-министр Азербайджана.

В двусторонней торговле все большее значение приобретают расчеты в национальных валютах, которые активно вытесняют традиционные прежде доллары США и евро. Михаил Мишутин отметил, что российская сторона подсчет товарооборота ведет в рублях и манатах.

«Это около 290 млрд рублей, или более 5 млрд азербайджанских манатов. Посмотрим, что нам даст этот год в завершении. Действительно, у нас в национальных валютах идёт уже очень много торговли», ‒ подчеркнул глава российского правительства.

Одним из ключевых направлений межгосударственного сотрудничества остаётся транспортно-транзитная сфера. Али Асадов сообщил, что общий объём двусторонних грузоперевозок стабильно растёт. Это подтверждается цифрами: за десять месяцев текущего года прирост составил более 5%, а объем грузоперевозок превысил 11 млн тонн. Этот показатель важен не только для экономик двух стран, но и для всего региона, так как стабильные грузоперевозки способствуют развитию торговли и экономической интеграции.

Ещё одной важной темой переговоров стал международный транспортный коридор «Север – Юг», западный маршрут которого проходит по территории Азербайджана. Он позволит увеличить объёмы перевозки грузов и расширить географию товарных потоков, выйти через порты Персидского залива и Индийского океана на рынки Ближнего Востока, Африки, а также Южной и Юго-Восточной Азии.

«Объём перевозок по коридору поступательно увеличивается. За 10 месяцев нынешнего года рост составил более 10%», ‒ рассказал Али Асадов.

Премьер-министр Азербайджана сообщил, что российские компании активно участвуют в обновлении подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. Так, поезда метро, произведенные на предприятиях Трансмашхолдинга, успешно эксплуатируются в столичной подземке. С 2007 года в столицу Азербайджана поставлено свыше 200 вагонов метро.

Подвижной состав российского производства успешно конкурирует с мировыми аналогами. В новых современных вагонах, поставленных в последние годы, применены передовые инженерные и конструкторские решения: единый сквозной проход, увеличенные дверные проемы для более быстрой и удобной посадки-высадки пассажиров, современная световая система оповещения об открытии и закрытии дверей, адаптивное освещение салона в зависимости от времени суток, а также USB-розетки для зарядки гаджетов.

«Это было очень вовремя сделано, эти вагоны пущены на линию во время [климатического саммита] COP29. Мы в этом направлении будем продолжать наше сотрудничество по линии метрополитена», ‒ пообещал Али Асадов.

Главы правительств высоко оценили уровень промышленной кооперации, которая охватывает широкий перечень двусторонних проектов. На рассмотрении сторон находится ряд новых взаимовыгодных инициатив.

Обсуждение вопросов энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики также стало важной частью переговоров. Михаил Мишустин подчеркнул, что кооперация в этих сферах будет способствовать более глубокому взаимодействию между странами и созданию новых возможностей для российского и азербайджанского бизнеса.

В ходе встречи было анонсировано расширение двустороннего сотрудничества государств в сфере образования. Также Али Асадов отметил, что за десять месяцев Азербайджан посетили 630 тысяч туристов из России. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что встреча премьер-министров Азербайджана и России не просто укрепила существующие связи, но и открыла новые горизонты для сотрудничества. Оба премьера выразили уверенность в том, что совместные усилия приведут к укреплению позиций обоих государств на международной арене.