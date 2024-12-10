В Анкаре прошло мероприятие, посвященное наследию Шаха Исмаила Хатаи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), Азербайджанской ассоциации социальной поддержки и культуры "Азафлы" и Центра культуры тюркского мира в Анкаре состоялось мероприятие на тему "Шах Исмаил Хатаи: жизненный путь и наследие".

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие дипломаты, ученые, эксперты и представители общественности двух братских стран.

Руководитель Центра культуры тюркского мира и Азербайджанской ассоциации социальной поддержки и культуры "Азафлы" Арзуман Азафлы в своем выступлении отметил, что личность Шаха Исмаила Хатаи долгое время ошибочно ассоциировалась в Турции с Персией. Он отметил, что Шах Исмаил Хатаи заложил основы азербайджанского государства Сефевидов.

"Шах Исмаил поднял статус азербайджанского языка до уровня государственного, писал лирические и эпические стихи на родном языке под псевдонимом Хатаи", - сказал Арзуман Азафлы.

Профессор Анкарского университета Абдулла Гюндогду отметил, что Шах Исмаил Хатаи является личностью, оставившей глубокий след в истории всего региона.

Исследователь-писатель Дильгам Ахмед подчеркнул, что официальная переписка в государстве Сефевидов велась на азербайджанском языке.

Мероприятие завершилось исполнением музыкальных композиций на поэтические произведения Шаха Исмаила Хатаи.

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