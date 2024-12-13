Верховный суд Азербайджана принял решение по иску о списании долга гражданина за коммунальные услуги

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Азербайджана рассмотрел жалобу гражданина на долг за коммунальные услуги.

Так, в связи с выявлением факта нарушения схемы счетчика и изъятия его из оборота при осмотре адреса проживания гражданина представителями соответствующей структуры в разные периоды были составлены акты. Ни один из актов не подписан истцом, в графе "подпись", расположенной перед именем истца, отмечено слово "из квартиры никто не вышел", сообщили Trend в Верховном суде.

Гражданин обратился в суд с просьбой признать недействительными акты, составленные сотрудниками учреждения, и принять решение о списании задолженности, начисленной за предыдущие годы на основании этих актов.

Исковое требование было обосновано тем, что сотрудники ответчика перерезали линию электропередачи, снабжавшую его дом электроэнергией, и составили акт без его участия. В этом акте указывается, что гражданин якобы вскрыл пломбу на крышке счетчика и отключил счетчик от схемы. Истец не согласился с актом, составленным ответчиком, отметив, что он не вмешивался в работу счетчика, расположенного на улице.

Ответчик оспорил предъявленный иск, заявив, что истец знал о долге в течение указанных лет, но только в 2023 году обратился в суд по этому долгу. Исковое заявление истцом было подано в суд после истечения срока исковой давности, предусмотренного законодательством. Указав, что срок исковой давности по договорным требованиям составляет 3 года, он попросил принять решение об отклонении иска с применением срока исковой давности.

Гражданская коллегия Верховного суда Азербайджанской Республики, рассмотрев кассационную жалобу, отметила, что применение срока давности при рассмотрении исков установленного характера недопустимо. К иску об установлении отсутствия задолженности (списание долга), не связанному с правом требования, срок исковой давности применяться не может.

Так, в соответствии со статьей 372.1 ГК, срок не распространяется на право требовать от другого лица совершения или уклонения от совершения какого-либо действия.

По статье 385.1 этого кодекса, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, например, уплатить деньги, передать имущество, выполнить работу, оказать услуги либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Требования о признании отсутствия долга (списании долга) по коммунальным услугам не связаны с правом требовать от другого лица совершения или воздержания от совершения какого-либо действия, предусмотренным статьей 372.1 ГК. Оценка этих требований как вытекающих из договорных отношений и применение к ним срока исковой давности приводит к нарушению требований указанной нормы материального права.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу и направило дело на новое апелляционное рассмотрение.

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