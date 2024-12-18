Председатель TƏBİB обозначил самые важные вопросы в области медицины

БАКУ /Trend/ - Важнейшим вопросом в сфере здравоохранения является совершенствование знаний и навыков медицинского персонала, их умение успешно управлять процессом обследования и лечения с использованием современных подходов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на II панели под названием "Новые возможности в здравоохранении", проходящей в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024"

Он отметил, что в соответствии с этим особенно важно укрепление материально-технической базы, повышение качества и эффективности обслуживания с помощью современных технологий.

"Конечно, все это также требует современного управления. Правильное управление персоналом или материально-техническими ресурсами не может быть успешным без высшего менеджмента. Все это должно образовывать единое целое, формироваться в единый комплекс.

Одно из важнейших учреждений здравоохранения Азербайджана - TƏBİB, внимательно следит за современными тенденциями в области медицины. Сегодня TƏBİB делает важные шаги в направлении развития управленческих навыков руководителей подведомственных медицинских учреждений, эффективного управления ресурсами, цифровизации сферы здравоохранения, внедрения инновационных новшеств, приведения стандартов обслуживания в соответствие с современными требованиями. В то же время, согласно требованиям сегодняшнего дня, ведется работа над моделями сотрудничества в рамках здравоохранения, возможностей медицинского туризма, государственно-частного партнерства", - подчеркнул он.

Председатель отметил, что в целях повышения знаний и навыков руководителей медицинских учреждений в рамках "Протокола об оказании образовательных услуг и научном сотрудничестве", подписанного между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и Анкарским университетом, в университете неоднократно проводились тренинги на тему "Управление больницами".

"Итогом этих учений стало подписание трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между TƏBİB, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Анкарским Университетом", - добавил он.

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