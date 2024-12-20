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Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)

Общество Материалы 20 декабря 2024 11:00 (UTC +04:00)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня по случаю предстоящих праздников Нового года и Хануки посольство Израиля подарило инновационные устройства OrCam MyEye четырем гражданам Азербайджана, потерявшим зрение или имеющим нарушения зрения.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония вручения подарков состоялась в Баку в Храме Атешгях, который имеет уникальное культурное и духовное значение и также известен как Храм огня.

Эта инициатива отражает приверженность поддержке тех, кто в ней нуждается, и поощрению инклюзивности, особенно в праздничный период, полный подарков, света и надежды. Этот современный инструмент обеспечивает значительную поддержку людям с нарушениями зрения и другими физическими ограничениями в чтении текста, распознавании лиц и помогает ориентироваться в окружающей среде.

Отметим, что устройства OrCam разработаны специалистами по визуальному искусственному интеллекту. Ранее они развили технологию MobileEye, которая была приобретена Intel в 2017 году за 15,3 миллиарда долларов. OrCam было создано с целью разработки решений для обеспечения инклюзивности с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Оно является лидирующим инноватором в области вспомогательных технологий, направленных на поддержку людей с нарушениями зрения и другими физическими ограничениями.

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Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
Посольство Израиля подарило устройства OrCam MyEye четверым азербайджанцам, потерявшим зрение (ФОТО)
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