Кто он - новый председатель Бакинского метрополитена? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Заур Мир Тофиг оглу Гусейнов освобожден от должности председателя Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".

На эту должность распоряжением главы государства назначен Вусал Юсиф оглу Асланов. Trend представляет досье.

Вусал Асланов родился в 1981 году. Учился в Бакинском государственном университете по специальности "право", получил степень магистра гражданского и хозяйственного права. В 2020 году окончил Maastricht School of Management.

В 2004-2015 годах работал на различных должностях в ООО "Azərinşaatservis", ЗАО "Azərinteltek", ОАО "Azərcon" и ЖСК "Retro-Park".

В 2015-2016 годах работал советником председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

В 2016 году был назначен заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!