Названы условия предоставления лекарств в Азербайджане, покрываемых ОМС

БАКУ /Trend/ - Стоимость лекарств покрываемых Обязательной медицинской страховкой (ОМС) будет состоять из двух частей. Условная сумма компенсации - страховкой, сумма софинансирования - будет оплачиваться гражданином. Сумма софинансирования будет определяться вычетом условной суммы компенсации из розничной цены препарата

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, Государственное агентство по ОМС при Кабинете министров Азербайджана в 2025 году начнет обеспечение лекарствами от заболеваний сердечно-сосудистой системы в амбулаторных условиях.

Она отметила, что согласно закону "О медицинском страховании" на выполнение задач, создание механизмов уходит около полугода.

"Во второй половине 2025 года амбулаторные лекарства планируется взять на обеспечение Обязательного медицинского страхования. На амбулаторное лекарственное обеспечение за 6 месяцев 2025 года запланировано выделение средств в размере 40 миллионов манатов", - сказала она.

А.Ахмедова отметила, что департаментом медицинских услуг и лекарственных средств Агентства были проанализированы механизмы обеспечения лекарственными средствами.

"Таким образом, в Конверте услуг, который будет обновлен в следующем году, будет указан основной действующий ингредиент и дозировка (состав) лекарств, взятых на обеспечение ОМС.

На основании этого будет составлен позитивный список по лекарственным средствам, покрываемым за счет средств ОМС.

В этот список будут включены только лекарства, отпускаемые по рецепту врача в амбулаторных условиях", - подчеркнула она.

Айнура Ахмедова добавила, что в списке будут торговые названия и цены на лекарства.

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