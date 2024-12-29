Тела членов экипажа самолета AZAL перевозятся на II Аллею почетного захоронения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Тела членов экипажа пассажирского самолета Embraer-190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, перевозятся из международного аэропорта Гейдар Алиев на II Аллею почетного захоронения для похоронной церемонии.

Как сообщает в воскресенье Trend, погибшие в авиакатастрофе члены экипажа - пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянов и бортпроводница Хёкума Алиева, будут похоронены сегодня на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.

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