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Операция СГБ Азербайджана: начинается суд над арестованным за государственную измену

Общество Материалы 6 января 2025 11:03 (UTC +04:00)
Операция СГБ Азербайджана: начинается суд над арестованным за государственную измену
Фото: СГБ Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Начинается суд над арестованным в результате еще одного специального расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это гражданин Азербайджана Светличный Иван Николаевич.

Отметим, что задержанному предъявлено обвинение по статье 274 УК АР (государственная измена).

Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой.

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