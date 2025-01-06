Операция СГБ Азербайджана: начинается суд над арестованным за государственную измену

БАКУ /Trend/ - Начинается суд над арестованным в результате еще одного специального расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это гражданин Азербайджана Светличный Иван Николаевич.

Отметим, что задержанному предъявлено обвинение по статье 274 УК АР (государственная измена).

Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!