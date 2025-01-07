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В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

Общество Материалы 7 января 2025 17:03 (UTC +04:00)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в Копенгагене состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря – Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, организованное датско-азербайджанским обществом "Ветен".

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диапорой Азербайджана.

Сначала был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны, и погибших в результате крушения близ Актау пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

На мероприятии был показан видеоролик, призывающий азербайджанцев к солидарности.

Азербайджанским детям, проживающим в Дании, были вручены праздничные подарки.

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В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
В Дании отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
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