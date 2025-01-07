Специалист минздрава Азербайджана о заболеваемости метапневмовирусом

БАКУ /Trend/ - Если у лиц, входящих в группу риска, наблюдаются гриппоподобные симптомы, им следует обратиться к врачу с первого дня заболевания, чтобы в случае возникновения осложнений можно было своевременно принять адекватные меры.

Об этом сказал Trend специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов, говоря о такой вирусной инфекции, как метапневмовирус.

Он отметил, что метапневмовирус человека не является новым вирусом.

"Это одна из острых вирусных инфекций, и в настоящее время науке известно до 200 таких вирусов. Течение заболевание не такое тяжелое. Люди с нормальной иммунной системой переносят его в легкой форме и быстро выздоравливают. Если же заболевший человек входит в группу риска, то во время болезни могут возникнуть осложнения. Дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями относятся к группе риска.

Поэтому лица, входящие в группу риска, должны быть осторожны. Если у них есть гриппоподобные симптомы, они должны обратиться к врачу с первого дня болезни, чтобы были своевременно обнаружены осложнения и приняты адекватные меры", - сказал он.

Врач подчеркнул, что меры, рекомендованные населению во время пандемии коронавируса, подходят и в этом случае и могут предотвратить заражение.

"Вакцина специально для метапневмовируса не разработана. Только сделав прививку, мы защитим себя от гриппа. Следует иметь в виду, что по сравнению с гриппозной инфекцией метапневмовирус протекает легче и имеет меньше осложнений. Для воздушно-капельных инфекций нет границ, а это означает, что эти инфекции могут распространяться по странам, передаваться от человека к человеку. Но, учитывая, что в подавляющем большинстве случаев заболевание не вызывает осложнений, я считаю, что возникший в прессе ажиотаж по этому поводу не имеет под собой оснований. Люди могут защититься от вируса, следуя правилам, о которых уже было упомянуто", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!