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В учебном центре "Горан" уничтожаются непригодные боеприпасы — минобороны Азербайджана

Общество Материалы 9 января 2025 18:54 (UTC +04:00)
В учебном центре "Горан" уничтожаются непригодные боеприпасы — минобороны Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом в учебном центре "Горан" с соблюдением правил техники безопасности осуществляется процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Призываем население не беспокоиться из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет. Взрывные работы продолжатся до 11 января", - сказали в министерстве.

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