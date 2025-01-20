Названы меры по сокращению интервалов между поездами в бакинском метро

БАКУ /Trend/ - Снижение загруженности в метро — одна из самых актуальных проблем. На начальном этапе этого можно достичь за счет сокращения интервала движения поездов, что требует улучшения инфраструктуры. Одним из важных шагов является разделение линий на станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая", где пересекаются Красная и Зеленая линии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью журналистам на станции метро "20 Января" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

Он отметил, что мировая практика показывает, что независимое функционирование линий играет ключевую роль в снижении загруженности.

"Согласно первоначальному плану, планируется разделить потоки на станциях "28 мая" и "Джафар Джаббарлы". Так, поезда, следующие со станции "Дарнагюль", продолжат движение до станции "Хатаи", а поезда, отправляющиеся со станции "Ичеришехер", будут двигаться в направлении "Ази Асланов". Тем самым мы частично сократим интервалы",— отметил он.

Вусал Асланов также подчеркнул, что в настоящее время Красную и Зеленую линии обслуживает только одно депо "Нариманов". Планируется ввод в эксплуатацию депо "Дарнагюль".

"После сдачи в эксплуатацию, оно станет независимым депо Зеленой линии. Одной из следующих мер будет модернизация обратных тоннелей на станциях "Ичеришехер" и "Хатаи". Поездам требуется техническая пауза, чтобы вернуться сразу после прибытия на конечную станцию. Чем короче будет этот перерыв, тем меньше станут интервалы.

Кроме того, важно обеспечить стабильное электрическое напряжение, чтобы снизить заторы в метро. Мы используем вагоны нового поколения, и их энергопотребление значительно выше, чем у старых вагонов. Эти вопросы будут решаться поочередно. По мере их решения в ближайшем будущем мы сможем заметно сократить интервалы движения поездов.

Меры по улучшению будут продолжаться в течение полутора-двух лет, и в итоге интервалы сократятся до двух минут по всей линии",- добавил он.

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