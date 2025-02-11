Состоялся заключительный концерт Габалинского международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Габале с успехом завершился впервые проведенный международный музыкальный фестиваль «Зимняя сказка», организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии и Gilan.

Как продолжение Габалинского международного музыкального фестиваля, традиционно организуемого с 2009 года, фестиваль «Зимняя сказка», вновь объединяющий любителей искусства своей грандиозностью сумел привлечь внимание музыкального мира к Габале. Помимо Азербайджана, на музыкальном фестивале, который начался 7 февраля и длился четыре дня, выступили всемирно известные музыканты - исполнители и дирижеры, музыкальные коллективы из Великобритании, Германии, Италии, Польши и России.

Как сообщает Trend, вечером 10 февраля в Габалинском Конгресс-центре Гейдара Алиева состоялся заключительный концерт Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка». В церемонии приняли участие представители организаторов фестиваля, известные музыканты, меломаны и гости города.

На заключительном концерте фестиваля зрителям была представлена большая программа с участием народного артиста Энвера Садыгова (гармонь), заслуженного артиста Эмиля Афрасиаба (фортепиано) и инструментального ансамбля «Гайтагы». На концерте прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов. Попурри на музыку из азербайджанских кинофильмов, представленных ансамблем, «Мечта», «Родные песни» из фильма «Телефонистка», «Анаджан, достум евленир» Рухангиз Гасымовой, песня из фильма «Непобедимый батальон», народная песня «Лачин», народный танец «Узундере» и другие песни и танцы полюбились зрителям.

В дни проведения фестиваля любители музыки и гости Габалы имели возможность посмотреть концерты симфонического оркестра Азербайджанского академического театра оперы и балета, Бакинского камерного оркестра, учащихся и студентов Бакинской академии хореографии, а также выступления ансамблей «Эйфория» Айдара Гайнуллина, представляющего Германию и Россию, Glassduo Польши, инструментального ансамбля «Гайтагы», а также выступления известных исполнителей из Азербайджана и зарубежных стран.

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