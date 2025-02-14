Около 99% из подавших заявки на муниципальных выборах были зарегистрированы как кандидаты - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - За короткий срок в окружные избирательные комиссии были поданы заявки на выдвижение в кандидаты на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов, выступая на заседании, посвященном итогам муниципальных выборов, состоявшихся 29 января 2025 года.

Председатель ЦИК отметил, что для всех кандидатов, подавших заявки, были созданы соответствующие условия.

"Примерно 99 процентов из подавших заявки были зарегистрированы как кандидаты", - сказал он.

М.Панахов добавил, что кандидатуры 99,8% из подавших заявки на выдвижение были утверждены.

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