Завтра в Азербайджане будет завершена выплата пенсий за февраль

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 25 февраля полностью завершит выплату по стране февральских пенсий.

Об этом сообщили Trend в Фонде.

"В этот день пенсии будут выплачены также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях. Все виды пенсий, назначенные до 1 января, с начала года были проиндексированы на 8,1 процента, с 1 февраля минимальная пенсия была увеличена с 280 до 320 манатов. Февральские пенсии будут выплачены вместе с новыми надбавками, а также будет выплачена январская надбавка в связи с индексацией", - отмечается в сообщении.

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