Планируется увеличение персонала, задействованного в операциях по разминированию в Газахе

БАКУ /Trend/ - Планируется увеличение персонала, задействованного в гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на территории Газахского района.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию.

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях Газахского района с апреля 2024 года осуществляется разминирование. В ходе проведенных на сегодня операций расчищено 59,9 га территории, выявлено и обезврежено 857 противопехотных мин, 95 противотанковых мин и 38 неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что в прошлом году в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 квадратных километра) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

24 мая Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики взяла под контроль территории этих сел Газахского района Азербайджанской Республики.

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