Боксерский клуб "Одлар Юрду" добился нового успеха в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спортивный клуб по боксу "Одлар Юрду", действующий в немецком городе Магдебург, добился нового успеха.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что два члена клуба стали победителями Федерального первенства по боксу.

Первое место в соревнованиях среди юниоров в весовой категории 57 кг занял 13-летний Дмитрий Туркулес. 15-летний Блеорен Халили победил всех своих соперников среди юниоров в весовой категории 66 кг.

Руководитель клуба и профессиональный боксер Азад Азизов отметил, что эти результаты имеют большое значение как для клуба, так и для молодых спортсменов. Он подчеркнул, что за последние два года в Германии возрос интерес к боксу, клуб "Одлар Юрду" стал привлекать больше внимания.

Достижения "Одлар Юрду" подробно освещаются в ежемесячном издании "Dates-Das Magdeburger Stadtmagazin". Это помогает донести до широкой аудитории высокие достижения клуба и миссию по продвижению Азербайджана.

Более подробную информацию можно найти по ссылке ниже:

https://www.dates-md.de/veranstaltungen-magdeburg/sport/boxen-land-des-feuers-sportler-k%C3%A4mpfen-um-die-landesmeisters/

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