Ресторан в Шуше привлечет особое внимание гостей города - Вугар Магеррамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ресторане в Шуше будут представлены национальные азербайджанские блюда кухни древнего Карабаха, что, в свою очередь, привлечет особое внимание гостей, посещающих город.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам заместитель исполнительного директора юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша" Вугар Магеррамов.

По его словам, объект общественного питания, расположенный на первом и втором этажах здания, построенного по заказу Управления государственного заповедника города Шуша в рамках государственно-частного партнерства, был спроектирован в соответствии с современными стандартами.

Отметим, что строительство ресторана началось в 2024 году.

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