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Названо количество мин, обезвреженных за март на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 1 апреля 2025 16:00 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за март на освобожденных территориях Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о проведенных в марте операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в ANAMA, в прошлом месяце в ходе операций по разминированию в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле, Зангилане и Ханкенди были обнаружены и обезврежены 331 противопехотная, 105 противотанковых мин и 9755 неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно информации, 4 556 гектаров были очищены от мин.

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Названо количество мин, обезвреженных за март на освобожденных территориях Азербайджана
Названо количество мин, обезвреженных за март на освобожденных территориях Азербайджана
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