Стало известно число лиц в Азербайджане, обеспеченных активами по программе самозанятости

БАКУ /Trend/ - По программе самозанятости за последний месяц активами обеспечены 566 человек.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend.

Отмечено, что Государственное агентство занятости при министерстве продолжает обеспечивать лиц, привлеченных к программе самозанятости, активами в виде товаров и материалов в соответствии с бизнес-планами.

"За последний месяц активами в рамках программы самозанятости обеспечены еще 566 человек. Для участников программы сначала организуются тренинги с целью получения знаний и навыков по организации малого бизнеса, а затем предоставляются активы", - говорится в сообщении.

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