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В Азербайджане начался прием документов в рамках госпрограммы по обучению за рубежом

Общество Материалы 10 апреля 2025 19:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане начался прием документов в рамках госпрограммы по обучению за рубежом

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" с 10 апреля начался прием документов на 2025-2026 учебный год в бакалавриат, магистратуру и докторантуру престижных университетов мира.

Об этом сообщило министерство науки и образования Азербайджана, передает Trend.

Крайний срок приема документов - до 23:59 15 июня 2025 года

Было отмечено, что в рамках Государственной программы на 2025-2026 учебный год, объявленной 29 декабря 2024 года, был обновлен перечень престижных зарубежных высших учебных заведений по приоритетным специальностям.

С соответствующим объявлением можно ознакомиться по ссылке.

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