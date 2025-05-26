Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны (ФОТО)

Общество Материалы 26 мая 2025 09:50 (UTC +04:00)
Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Согласно информации, пропавший без вести шехид - гражданское лицо Новрузов Асаддин Джуру оглу.

Его останки будут преданы земле завтра в 14:00 на Аллее Шехидов в городе Мингячевир.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости