Рекомендации специалиста Минздрава Азербайджана по здоровой беременности

БАКУ /Trend/ - Беременность - не болезнь, а особое состояние.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила врач акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Парвин Адыгезалова в интервью официальному сайту минздрава.

Она отметила, что акушерство - это раздел клинической медицины, изучающий физиологические и патологические процессы, связанные с зачатием, беременностью, родами и послеродовым периодом.

"Главная задача акушера-гинеколога — обеспечивать здоровье женщины и будущего ребенка, организуя своевременное и качественное медицинское сопровождение на каждом этапе беременности.

Особое внимание уделяется дородовому наблюдению. Важно проводить территориальные диспансерные осмотры беременных по месту жительства, особенно женщин из групп высокого риска. При наличии сопутствующих заболеваний беременной должна быть обеспечена специализированная медицинская помощь, а роды — проводиться в многопрофильных стационарах. Также важно быть готовыми к оказанию неотложной помощи при осложнениях во время беременности и в послеродовом периоде", - сказала врач.

Она подчеркнула, что женщина, планирующая беременность, должна пройти медицинское обследование. Сопутствующие заболевания нужно вылечить заранее, восполнить дефицит железа и витамина D, вылечить зубы: "Во-вторых, важны физическая активность и режим. Регулярные прогулки, легкие упражнения без перегрузки полезны, особенно если женщина была физически активна до беременности. Но начинать заниматься спортом «с нуля» уже во время беременности не рекомендуется без консультации с врачом.

Кроме того надо придерживаться правильного питания и режима сна. Рацион должен быть богатым витаминами и белками, порции — небольшими, питание — регулярным (до 5 раз в день). Сон — полноценным и по расписанию".

П.Адыгезалова отметила, что главное — не пропускать плановые визиты к врачу. Несмотря на то, что беременность — это физиологический процесс, назначенные лекарства и процедуры должны строго выполняться.

"Безопасными и эффективными методами мониторинга являются ультразвуковое исследование (УЗИ) и кардиотокография (КТГ), с помощью которых можно оценить состояние плода. При необходимости частоту таких обследований увеличивают. Также большое значение имеют лабораторные анализы, помогающие своевременно выявить возможные отклонения. Внимательное, регулярное наблюдение — ключ к благополучному исходу беременности", - говорит специалист.

Врач также подчеркнула, что хирургическое вмешательство применяется строго по показаниям — если естественные роды представляют угрозу для здоровья матери или ребенка.

"Это может быть как экстренная, так и заранее запланированная операция. Решение принимается на основании клинической картины и состояния роженицы", - заявила она.

Она также отметила, что независимо от способа родоразрешения — естественные роды или кесарево сечение — грудное вскармливание начинается с первых минут.

"Даже если молоко еще не вырабатывается, у некоторых женщин выделяется молозиво — это первое, очень ценное питание для новорожденного. Медицинский персонал помогает матери правильно приложить ребенка к груди и обучает технике кормления",- отмечается в интервью П.Адыгезаловой.

Специалист сказала, что в родовом зале допускается легкое питание: немного фруктов, чай с небольшим количеством сладостей, компот или блюда, приготовленные в стационаре: "В целом, во время беременности женщинам рекомендуется сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов, минералов и белков, с акцентом на овощи. Это помогает избежать осложнений, контролировать набор веса и поддерживать здоровье плода".

В заключение она отметила, что главное — следовать рекомендациям врача и не откладывать обследования. Беременность — это не болезнь, а особое состояние, требующее внимания, заботы и осознанного отношения к своему здоровью.

"Тогда у вас будут все шансы родить здорового малыша и сохранить собственное здоровье",- добавила П.Адыгезалова.