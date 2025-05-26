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Проводится расследование по факту обнаружения предполагаемых человеческих останков - Генпрокуратура Азербайджана

Общество Материалы 26 мая 2025 12:54 (UTC +04:00)
Проводится расследование по факту обнаружения предполагаемых человеческих останков - Генпрокуратура Азербайджана
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - По факту обнаружения фрагментов, предположительно принадлежащих человеческому скелету, ведется расследование.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что 25 мая в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку, в районе села Сырхавенд Агдамского района.

Сотрудники прокуратуры незамедлительно провели осмотр места происшествия с участием криминалиста и эксперта. Обнаруженные фрагменты костей были изъяты в установленном порядке для проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также были выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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